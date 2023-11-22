С завтрашнего дня запрещен выход на лед внутренних водоемов

Поскольку температура воздуха уже несколько дней подряд остается ниже нуля, на поверхности внутренних водоемов образовался первый лед, но он еще тонкий и поэтому опасен для жизни.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала подчеркивает, что лед, образовавшийся в данный момент на водоемах, еще не настолько крепкий, и выходить на него крайне опасно. «В частности, мы просим вас следить за детьми, которым не терпится выбежать на первый лед. Уже в марте этого года три человека погибли на льду или поскользнувшись на скользком берегу», - говорит Виркала.

Температура воды подо льдом - всего несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может продержаться в такой холодной воде около десяти минут, ребенок и того меньше. Поэтому важно, чтобы родители объяснили опасность первого льда даже самым маленьким членам семьи и проследили, чтобы дети держались подальше от льда, пока он не окрепнет.