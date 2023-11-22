Министр образования сдвинула школьные весенние каникулы

«Чтобы снизить стресс заканчивающих основную школу и сделать более плавным поступление в гимназию, мы решили перенести весенние каникулы на неделю раньше. Весной 2024/2025 учебного года перед приемом в гимназию проводятся выпускные экзамены в основной школе, такой порядок делает систему более логичной для учащихся и сокращает количество повторных экзаменов по одним и тем же предметам», - пояснила министр Каллас сделанные изменения.

Министерство рекомендует школам соблюдать каникулы, установленные министром. Это позволит лучше организовать республиканские мероприятия, ориентированные на учащихся и преподавателей, а также родителям будет удобнее планировать семейный отдых.

Ответственный за школу может по предложению директора и с согласия попечительского совета устанавливать школьные каникулы, отличные от тех, которые установлены постановлением министра образования и науки.