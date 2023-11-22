Министр образования и науки Кристина Каллас перенесла на следующие три учебных года проведение весенних школьных каникул на неделю раньше, время остальных каникул останется прежним.
Министр образования сдвинула школьные весенние каникулы
«Чтобы снизить стресс заканчивающих основную школу и сделать более плавным поступление в гимназию, мы решили перенести весенние каникулы на неделю раньше. Весной 2024/2025 учебного года перед приемом в гимназию проводятся выпускные экзамены в основной школе, такой порядок делает систему более логичной для учащихся и сокращает количество повторных экзаменов по одним и тем же предметам», - пояснила министр Каллас сделанные изменения.
Министерство рекомендует школам соблюдать каникулы, установленные министром. Это позволит лучше организовать республиканские мероприятия, ориентированные на учащихся и преподавателей, а также родителям будет удобнее планировать семейный отдых.
Ответственный за школу может по предложению директора и с согласия попечительского совета устанавливать школьные каникулы, отличные от тех, которые установлены постановлением министра образования и науки.
Следует учитывать, что в школе устанавливаются не менее четырех школьных каникул в течение учебного года общей продолжительностью не менее 12 недель, при этом летние школьные каникулы длятся восемь недель подряд. Частные школы должны обеспечить учащимся как минимум восемь недель школьных каникул в течение учебного года, в том числе две недели в период учебного года.