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КОНЕЦ УТРЕННЕЙ СТОПКЕ ⟩ Начат сбор подписей за проведение алкотестов для депутатов

rus.tvnet.lv
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Заседание Сейма Латвии
Заседание Сейма Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за проведение тестов на содержание алкоголя для депутатов Сейма Латвии, сообщает RUS TVNET.

Представителем инициативы является Артур Терешкович. Он считает, что избиратели должны быть уверены в адекватности депутатов при принятии решений, особенно во время пленарных заседаний. Также нужно снизить риск того, что законодательство Латвии находится в руках людей, зависимых от алкоголя.

Терешкович призывает разработать и ввести правила и процедуры тестирования депутатов на алкоголь. Желательно, чтобы такие тесты проводились каждый рабочий день, а в дни пленарных заседаний они должны быть обязательными. Необходимо также предусмотреть наказание за появление депутатов Сейма на работе в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению Терешковича, это, с одной стороны, даст обществу уверенность в адекватности парламентариев при принятии важных для страны решений. Слухи и подозрения в неадекватном состоянии депутатов в рабочее время подрывают доверие общества и репутацию парламента. С другой стороны, Сейм таким образом подаст пример обществу, показав, что нетерпимость к алкоголю в рабочее время является нормой.

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