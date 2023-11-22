Женщина, осужденная за убийство при отягчающих обстоятельствах и осквернение трупа, обратилась в Государственный суд

В марте этого года Вируский уездный суд приговорил жительницу деревни Вилувере, расположенной на северного Пярнуского уезда, Инге Пуллат к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы и осквернение его трупа. Она обжаловала решение в окружном суде, который оставил приговор в силе. Инге Пуллат и ее сын Андрес Пуллат, осужденный судом за осквернение трупа, воспользовались возможностью обжаловать решение окружного суда в последний, то есть 30-й день, из отпущенных для обжалования.