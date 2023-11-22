Ср, 22.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Женщина, осужденная за убийство при отягчающих обстоятельствах и осквернение трупа, обратилась в Государственный суд

, Pärnu Postimees
Facebook
Comments
Инге Пуллат и ее сын Андрес отрицают вину.
Инге Пуллат и ее сын Андрес отрицают вину. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

В марте этого года Вируский уездный суд приговорил жительницу деревни Вилувере, расположенной на северного Пярнуского уезда, Инге Пуллат к 16 годам лишения свободы за убийство своей родственницы и осквернение его трупа. Она обжаловала решение в окружном суде, который оставил приговор в силе. Инге Пуллат и ее сын Андрес Пуллат, осужденный судом за осквернение трупа, воспользовались возможностью обжаловать решение окружного суда в последний, то есть 30-й день, из отпущенных для обжалования.

По словам адвоката Инге Пуллат Кайдо Коога, новых обстоятельств в деле нет. «Мы бы не подали апелляцию, если бы не было надежды на другое решение», – сказал он и не пожелал дальше говорить на эту тему.

Андрес Пуллат был признан виновным в осквернении трупа, и Вируский уездный суд назначил ему денежное наказание в размере двухсот дневных ставок, или 2660 евро. Максимальное наказание за такое деяние – один год тюремного заключения. В своем обращении в районный суд прокуратура ходатайствовала об отмене финансового наказания и замене штрафа реальным заключением Андреса Пуллата. Суд этого не поддержал.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх