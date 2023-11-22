«Новости в 7» за 22 ноября: как Таллинн способствует реформе образования, ведущие ВУЗы страны поддержат избавление от сланцевой зависимости, готовим вкусно и без отходов, сказочные явства со страниц книг

Сегодня в выпуске:

- Власти Таллинна решили выделить почти 9 миллионов евро на переход столичных школ на эстонский язык обучения. Куда будут направлены эти средства, разбиралась наш коррепондент

- Это важно: праздничный шопинг принесет новую волну мошенничества; не исключено, что и Эстонии придется закрыть погранпункты; белая медведица Фрида вновь потеряла новорожденных медвежат

- Как наука может помочь справедливому переходу на более экологичное промышленное производство? Два ведущих ВУЗа Эстонии объединились, чтобы провести исследования того, как Ида-Вирумаа мог бы избавиться от сланцевой зависимости

- Сотни евро ежегодно мы выбрасываем в мусор вместе с пищевыми отходами. Как можно сократить этот поток и научиться готовить вкусно и полезно, и при этом экономно? Наша съемочная группа посетила мастер-класс на эту тему для школьников от шеф-повара известного столичного ресторана

- Это интересно: в Белый дом привезли главную рождественскую елку Америки; как кавказская овчарка Йоги стала звездой интернета; легенды рок-музыки The Rolling Stones впервые много лет отправляются в турне по Северной Америке

- «C книжных страниц - на тарелку» Наш корреспондент оценила вкусы сказочных явств, приготовленных по рецептам из культовых литературных вселенных.