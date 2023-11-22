Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 ноября: как Таллинн способствует реформе образования, ведущие ВУЗы страны поддержат избавление от сланцевой зависимости, готовим вкусно и без отходов, сказочные явства со страниц книг
Сегодня в выпуске:
- Власти Таллинна решили выделить почти 9 миллионов евро на переход столичных школ на эстонский язык обучения. Куда будут направлены эти средства, разбиралась наш коррепондент
- Это важно: праздничный шопинг принесет новую волну мошенничества; не исключено, что и Эстонии придется закрыть погранпункты; белая медведица Фрида вновь потеряла новорожденных медвежат
- Как наука может помочь справедливому переходу на более экологичное промышленное производство? Два ведущих ВУЗа Эстонии объединились, чтобы провести исследования того, как Ида-Вирумаа мог бы избавиться от сланцевой зависимости
- Сотни евро ежегодно мы выбрасываем в мусор вместе с пищевыми отходами. Как можно сократить этот поток и научиться готовить вкусно и полезно, и при этом экономно? Наша съемочная группа посетила мастер-класс на эту тему для школьников от шеф-повара известного столичного ресторана
- Это интересно: в Белый дом привезли главную рождественскую елку Америки; как кавказская овчарка Йоги стала звездой интернета; легенды рок-музыки The Rolling Stones впервые много лет отправляются в турне по Северной Америке
- «C книжных страниц - на тарелку» Наш корреспондент оценила вкусы сказочных явств, приготовленных по рецептам из культовых литературных вселенных.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 ноября.