Справится ли Таллинн с очередной снежной бурей? Департамент настроен оптимистически

По сообщению Агентства окружающей среды, вечером, 22 ноября, на Эстонию обрушится снежная буря. Сильные осадки и метель быстро распространятся по стране, ожидается до 15 см снега. Какие меры будут предприняты для устранения последствий бури? Были ли извлечены уроки из декабрьской бури прошлого года и что будет делаться по-другому на этот раз?