Справится ли Таллинн с очередной снежной бурей? Департамент настроен оптимистически

По сообщению Агентства окружающей среды, вечером, 22 ноября, на Эстонию обрушится снежная буря. Сильные осадки и метель быстро распространятся по стране, ожидается до 15 см снега. Какие меры будут предприняты для устранения последствий бури? Были ли извлечены уроки из декабрьской бури прошлого года и что будет делаться по-другому на этот раз?
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по контракту находятся в повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания в меняющихся погодных условиях.