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Справится ли Таллинн с очередной снежной бурей? Департамент настроен оптимистически

rus.postimees.ee
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Mihkel Maripuu

По сообщению Агентства окружающей среды, вечером, 22 ноября, на Эстонию обрушится снежная буря. Сильные осадки и метель быстро распространятся по стране, ожидается до 15 см снега. Какие меры будут предприняты для устранения последствий бури? Были ли извлечены уроки из декабрьской бури прошлого года и что будет делаться по-другому на этот раз?

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по контракту находятся в повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания в меняющихся погодных условиях.

«Для борьбы с гололедом партнеры города к началу зимнего периода запасли в общей сложности 11 000 тонн хлоридов и 1 200 тонн гранитной крошки, для работ по содержанию дорог готовы 170 обслуживающих машин», - отметил он.

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