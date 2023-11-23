Студия Postimees: рискует ли Таллинн, сбалансировав бюджет кредитом?

Таллинн сверстал более чем миллиардный бюджет на 2024 год: его объем достигнет 1,26 миллиарда евро. Город планирует привлечь до 125 миллионов в виде займов, что составит почти 10% от годового бюджета. Запланирован также рост объема социальных пособий на 10%. Среди приоритетов – инвестиции в производство деревяных домов, ремонт Петербургского шоссе, перевод общественного транспорта на электричество, языковая реформа в школах и детсадах. Что стоит за этими суммами?