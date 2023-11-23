Таллинн сверстал более чем миллиардный бюджет на 2024 год: его объем достигнет 1,26 миллиарда евро. Город планирует привлечь до 125 миллионов в виде займов, что составит почти 10% от годового бюджета. Запланирован также рост объема социальных пособий на 10%. Среди приоритетов – инвестиции в производство деревяных домов, ремонт Петербургского шоссе, перевод общественного транспорта на электричество, языковая реформа в школах и детсадах. Что стоит за этими суммами?
Студия Postimees: рискует ли Таллинн, сбалансировав бюджет кредитом?
13:00 мэр столицы Михаил Кылварт
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Следите за беседой в 13:00!
- В продвижение школьной реформы будет вложено 8,8 млн евро. Сколько средств запланировано на поиск педагогов? Чему и как их будут учить?
- Повысятся ли зарплаты работников детсадов, которые выплачиваются из местных бюджетов?
- На что берется кредит в 125 млн евро? Оправданно ли брать такие суммы при нынешних процентных ставках?
- За счет чего вырастет объем социальных пособий на 10%?
- Проекты реконструкции Горхолла и строительства Таллиннской больницы окончательно заморожены?
- Есть ли гарантии, что заявленный на будущий год ремонт Петербургского шоссе все-таки состоится?
- Смогут ли инвестиции в 250 миллионов оживить экономику? Почему решено вкладываться в производство деревянных домов?
- В Таллинне появится 12 новых трамваев и 15 электробусов. Не опоздал ли город с электробусами, учитывая цены на электричество?
- Трамвайную ветку в Старый порт продолжат с одного конца строить, а с другого – демонтировать?
- Воспользуется ли Таллинн возможностью ввести местные налоги?
- Насколько крепки позиции правящей коалиции в Таллинне?