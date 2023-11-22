На предстоящий снежный шторм, помимо спасателей и дорожных рабочих, готовы также десятки волонтеров сообщества 4x4 Help по всей Эстонии, которые в случае необходимости приедут на помощь застрявшим в снегу людям на своих внедорожниках и других транспортных средствах.
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Никто не останется без помощи: волонтеры помогают вытащить застрявшие в снегу автомобили
4×4 HELP - это сообщество волонтеров, объединяющих владельцев внедорожников, чья благородная цель - помогать и консультировать других водителей, при этом не требуя денег. Если кто-то застрянет со своим автомобилем на дороге, в болоте, в лесу, в снегу или грязи, всегда можно обратиться за помощью к 4x4 HELP.