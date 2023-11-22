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Никто не останется без помощи: волонтеры помогают вытащить застрявшие в снегу автомобили

Свен Рандлайд
, журналист
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Грузовик, съехавший в кювет во время снежной бури.
Грузовик, съехавший в кювет во время снежной бури. Фото: Lugeja foto

На предстоящий снежный шторм, помимо спасателей и дорожных рабочих, готовы также десятки волонтеров сообщества 4x4 Help по всей Эстонии, которые в случае необходимости приедут на помощь застрявшим в снегу людям на своих внедорожниках и других транспортных средствах.

4×4 HELP - это сообщество волонтеров, объединяющих владельцев внедорожников, чья благородная цель - помогать и консультировать других водителей, при этом не требуя денег. Если кто-то застрянет со своим автомобилем на дороге, в болоте, в лесу, в снегу или грязи, всегда можно обратиться за помощью к 4x4 HELP.

Парк техники волонтеров в этом году значительно увеличился, и, как сказал Postimees активный участник 4x4 Help, живущий в Рапламаа Аго Тапвер, новая техника разнообразна. «Есть даже старый ЗИЛ-157 с механической лебедкой и Кировец 701», - привел пример Тапвер.

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