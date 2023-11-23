«Остановить путинизм»: евродепутаты обсудили «Тайны Кипра»

С ним согласился другой депутат от Германии Ральф Зеекатц. Сколь бы жесткими ни были штрафные меры в отношении России, они ничего не стоят, если не все члены ЕС заботятся об их соблюдении, уверен он. «Страны Евросоюза должны стремиться поймать крупных рыб. А Еврокомиссия должна вмешаться и добиться соблюдения тех правил, о которых мы с таким трудом договариваемся, - только тогда они будут иметь смысл», - заявил он.

Не позволять финансовым институтам подрывать усилия Евросоюза по привлечению к ответственности нарушителей правил и остановить путинизм во всех его формах призвала представительница Румынии Рамона Стругариу.

Киприоты выступили как патриоты

Парламентарии от Кипра тоже требовали правосудия в отношении преступников и называли игнорирование коррупции системной проблемой, однако подчеркивали, что будут защищать свою страну. Так, Лукас Фурлас заявил, что «из Кипра сделали козла отпущения», а Элени Ставру призвала ввести санкции против Турции за оккупацию части острова, аналогичные тем, что действуют в отношении России. «Киприоты заплатили высокую цену за получение российских денег», - считает Деметрис Пападакис, поскольку санкции Евросоюза в отношении России негативно сказались на туристическом бизнесе острова, его фермерах и увели инвесторов в Турцию и на оккупированную ею часть Кипра.