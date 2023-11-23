На границе США и Канады взорвался автомобиль

В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в транспортном средстве, отмечают американские телеканалы CNN и Fox News со ссылкой на полицейских. Кроме того, по данным агентства Reuters, один сотрудник пограничной службы США получил ранения.

ФБР приступило к расследованию, однако завершило его уже через несколько часов. Осмотр места происшествия выявил отсутствие взрывчатых материалов, никаких связей с терроризмом не обнаружено, указало отделение бюро в Буффало. Дело передано полиции города Ниагара-Фолс как дорожно-транспортное происшествие.е

По данным некоторых СМИ, автомобиль, направлявшийся из Соединенных Штатов в Канаду, подъехал к пограничному переходу на большой скорости по встречной полосе.

Губернатор штата Нью-Йорк: Признаков теракта нет

Четыре погранперехода между двумя странами были временно закрыты. В международном аэропорту Буффало Ниагара усилены меры безопасности, заявила губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул. По ее словам, признаки террористического акта отсутствуют. Радужный мост остается закрытым, однако движение через остальные переходы возобновилось, отметила Хокул.