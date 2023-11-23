Обструкция: депутаты Рийгикогу опять работали всю ночь

Коалиция увязала несколько проектов с вопросом доверия правительству – это означает, что по предлагаемым поправкам к проектам не голосуют, а проекты выносятся на окончательное голосование сразу после докладов и переговоров.

Поскольку оппозиция в полной мере использует свое право на вопросы докладчикам и во время переговоров, голосование по каждому законопроекту затягивается.

К 5:20 утра Рийгикогу успел принять три закона, касающихся доверия правительству, и на повестке дня еще четыре таких законопроекта.