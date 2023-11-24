Осиновский: сегрегация никуда не пропала из эстонского общества, без единой школы эту проблему не решить

- Важная цель школьной реформы – усиление контактов между эстоноязычной и русскоязычной молодежью
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В субботу, 25 ноября, в бывшем помещении театрального центра Vaba Lava в Таллинне состоится конференция «Переход на эстонский язык обучения в Таллинне - цели и реальность». О том, почему именно сейчас потребовалось провести такое мероприятие, получит ли переход на эстонский язык на этой конференции какой-то новый фокус рассмотрения, и обо многом другом в студии Rus.Postimees порассуждал инициатор и организатор конференции, глава парламентской фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский.