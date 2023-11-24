Осиновский: сегрегация никуда не пропала из эстонского общества, без единой школы эту проблему не решить

Конечно, это слишком поздно. Это влияет на так называемый социальный капитал русскоязычной молодежи. И если мы посмотрим на интеграционные мониторинги за последние десять лет, то мы увидим, что эти контакты не усиливаются. Сегрегация в обществе до сих пор существует, и образование - это один из главных инструментов государства, с помощью которых эту ситуацию возможно изменить.

Я однозначно считаю, что одной из ошибок прошлой реформы, реформы гимназической ступени, было то, что мы просто занимались уровнем эстонского языка в русских школах, не меняя в корне саму систему. И понятно, что даже если русские ребята в русских школах учатся на эстонском языке, то это помогает им повысить свой уровень владения эстонским, но это не меняет в корне ту проблему, что у нас эстоноязычные и русскоязычные ребята между собой не общаются.

Например, это хорошо заметно на примере Нарвы, в которой естественной эстоноязычной среды очень мало. Но если мы говорим о Таллинне, то здесь есть возможность использовать естественную эстоноязычную среду, чтобы налаживать общение между эстоноязычными и русскоязычными людьми. Кроме того, мы знаем, что и мотивация изучать эстонский язык напрямую связана и с желанием, и с возможностями общаться на этом языке. Когда изучение идет в совершенно искусственной среде, то, разумеется, и результативность намного ниже.