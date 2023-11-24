В студии Postimees Евгений Осиновский: все ли цели перехода на эстонский язык обучения достижимы в реальности?

- Идет ли в случае конференции «Переход на эстонский язык обучения в Таллинне - цели и реальность» речь о классическом дискуссионном мероприятии, задуманном для спокойного обмена мнениями, или же в каком-то смысле эта конференция - мера кризисного реагирования? Может быть, что-то на старте школьной реформы организаторам конференции показалось идущим неправильно или пробуксовывающим, и было сочтено, что нужно срочно привлечь представителей всех причастных сторон к обсуждению того, как направить процесс в верную колею?

- Среди участников конференции будет министр образования Кристина Каллас из «Ээсти 200» и вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте, который был выдвинут на этот пост мэром, центристом Михаилом Кылвартом. Социал-демократическая партия является партнером «Ээсти 200» в правительственной коалиции и партнером центристов в управлении Таллинном. Можно ли сказать, что эта конференция - еще и посредническая миссия соцдемов по созданию площадки, на которой общегосударственная и столичная власть могли бы сблизить свои позиции по вопросам политики образования?

- Все чаще высказывается мнение, что предстоящий переход на эстоноязычное школьное образование нарушит привычный уклад жизни и в эстонской части общества, просто в силу того, что спрос родителей русскоязычных детей на обучение в эстонских школах растет и растет, и с начавшейся реформой он наверняка только усилится, что чревато уже очень высоким процентом русскоязычных детей в этих школах. В Таллинне эта тенденция может быть особенно заметной. Насколько это острый вызов, будут ли на конференции обсуждаться способы его смягчения?