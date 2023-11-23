Анастасия Морковкина и Сирье Каппер продолжат руководить женской футбольной сборной страны

Морковкина и Каппер тренируют женскую сборную с начала 2022 года, под их руководством женская команда провела 19 официальных матчей, одержав семь побед, четыре ничьи и восемь поражений, забив 31 гол. Кроме того, было выиграно два неофициальных матча и два проиграно, в ходе матчей в ворота соперниц было забито 12 голов.

Действующий контракт главных тренеров рассчитан до конца текущего года и будет продлен до конца 2024 года по соглашению сторон.

42-летняя Анастасия Морковкина 15 раз становилась чемпионкой Эстонии в качестве футболистки и восемь раз признавалась лучшей футболисткой Эстонии. Она представляла сборную Эстонии в 75 матчах и забила 40 голов. Морковкина 14 раз завоевала звание лучшего бомбардира женской Лиги чемпионов. За успешную карьеру в сборной была награждена серебряным знаком EJL. Легенда нападения начала свою тренерскую карьеру в 2018 году, когда возглавила женскую команду своего давнего родного клуба «Пярну». После этого работала тренером виймсиского MRJK. Морковкина имеет тренерскую лицензию УЕФА А и последние шесть лет является членом правления EJL.

31-летняя Сирье Каппер на протяжении всей своей 15-летней игровой карьеры выступала за женскую команду «Таммека». Она представляла женскую сборную в 15 играх. Каппер начала тренерскую деятельность в 2013 году, последние пять сезонов она является главным тренером женской команды «Таммека», выступающей в Лиге чемпионов. С этого года Каппер находится в процессе получения тренерской лицензии УЕФА-Про, высшей категории в Европе. Помимо прочего, Каппер окончила факультет физкультуры Тартуского университета.