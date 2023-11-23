Фото и видео ⟩ Таллинн приходит в себя после снежной бури, дорожные условия приемлемые

Несмотря на то, что обрушившаяся в ночь на четверг на Эстонию снежная буря оказалась не такой страшной, как ожидалось, по данным Департамента транспорта, на дорогах могут быть скользкие участки. Дорожные условия в Таллинне приемлемые.
Рано утром журналисты Postimees прокатились на автомобиле по волости Раэ и Таллинну, чтобы посмотреть, как обстоят дела с дорожными условиями. В 7:30 шоссе Вана-Тарту в волости Раэ было в снежной каше, но проходимо. Тартуское шоссе в Таллинне было очищено от снега. Смотрите запись с видеорегистратора!
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг сохранится облачная погода, местами будет идти мокрый снег. Департамент транспорта рекомендует участникам дорожного движения запастись временем, особенно при движении по второстепенным дорогам. Срок обслуживания второстепенных дорог длиннее, чем основных шоссе.