Фото и видео ⟩ Таллинн приходит в себя после снежной бури, дорожные условия приемлемые

Рано утром журналисты Postimees прокатились на автомобиле по волости Раэ и Таллинну, чтобы посмотреть, как обстоят дела с дорожными условиями. В 7:30 шоссе Вана-Тарту в волости Раэ было в снежной каше, но проходимо. Тартуское шоссе в Таллинне было очищено от снега. Смотрите запись с видеорегистратора!