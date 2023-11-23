EKRE призывает президента не провозглашать законы, которые увязаны с доверием правительству

«В комментированном издании Конституции Эстонской Республики голосование по законам, принятие которых увязывалось с доверием правительству, осуждается как нарушение принципа парламентской демократии», – отмечает EKRE, добавляя, что во время правления Партии реформ привязка законопроектов к вопросу доверия стала правилом, цель которого – игнорировать оппозицию.

«Представители правительства и коалиции обосновали увязку законопроектов с доверием правительству, а выборочную обработку оппозиционных законопроектов и слушаний – обструкцией оппозиционных партий. Подтверждаем, что оппозиция Рийгикогу, препятствуя принятию законопроектов правительства, оставалась в рамках Конституции Эстонской Республики и регламента Рийгикогу. Мы использовали разрешенные законом механизмы, чтобы оказать давление на коалицию и правительство с целью поиска парламентского компромисса. Правительственная коалиция не вступила в предметные переговоры с оппозицией и даже не реагирует на наши предложения», – сказано в письме.

В своем обращении к президенту EKRE пишет, что представляющая очень большую часть граждан Эстонии оппозиция лишена законных средств влияния на парламентский процесс.

«По сути, это ситуация, когда парламентаризм в Эстонии перестал существовать и конституционный строй Эстонской Республики больше не действует», – считает EKRE.

EKRE призывает президента положить конец произволу правительственной коалиции и не провозглашать законы, принятие которых увязывалось с доверием правительству.

«Только таким образом можно заставить правительственную коалицию уважать законодательные и демократические рамки, которые наша парламентская система устанавливает для каждой властной коалиции. Только таким образом можно направить правящую коалицию на поиск политических компромиссов», – говорится в письме.