«Ралли Эстония» в следующем году станет одним из этапов чемпионата Европы

Центр соревнований и парк обслуживания спустя четыре года вновь вернутся в Техванди. Подиум будет размещен на площади Тартуской ратуши

Лучшие гонщики из чемпионатов Европы с 5 по 7 июля 2024 года будут соревноваться в четвертом этапе сезона ERC на дорогах Южной Эстонии. Это ралли также является одним из юниорских этапов JERC. Серия ERC не нова для эстонского ралли, поскольку в сезонах 2014–2016 годов была частью календаря чемпионатов Европы. В 2014 году «Ралли Эстония» была выбрана лучшим ралли года в серии ERC.