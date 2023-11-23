«Ралли Эстония» в следующем году станет одним из этапов чемпионата Европы

В 2024 году «Ралли Эстония» пройдет с 5 по 7 июля и станет четвертым этапом серии ERC – чемпионата Европы по ралли. В 2025 году эстонское ралли вновь пройдет в рамках мировой серии.
Центр соревнований и парк обслуживания спустя четыре года вновь вернутся в Техванди. Подиум будет размещен на площади Тартуской ратуши
Продажа билетов на ERC Rally Эстония стартует в пятницу, 24 ноября.
Международная автомобильная федерация обнародовала календарь соревнований сезона 2024 года чемпионата Европы по ралли (ERC). После семилетнего перерыва «Ралли Эстония» также включено в расписание ERC.
Лучшие гонщики из чемпионатов Европы с 5 по 7 июля 2024 года будут соревноваться в четвертом этапе сезона ERC на дорогах Южной Эстонии. Это ралли также является одним из юниорских этапов JERC. Серия ERC не нова для эстонского ралли, поскольку в сезонах 2014–2016 годов была частью календаря чемпионатов Европы. В 2014 году «Ралли Эстония» была выбрана лучшим ралли года в серии ERC.
Билеты на ERC Rally Эстония 2024 поступят в продажу в интернет-магазине на сайте www.rallyestonia.ee уже в пятницу, 24 ноября, в 10:00.