ФОТО ⟩ Никаких расходов! В Пярну продается дом, который сам себя отапливает

Реновация дома началась в 2015 году и была полностью завершена этим летом. Сначала, в 2016 году, сдан первый этаж дома, а вот второй можно назвать абсолютно новым.

Фото: KV.EE

На первом этаже расположены гостиная, кухня, столовая, кабинет, прихожая, лестничная клетка, ванная комната, прачечная и туалет. На втором этаже находятся три спальни и две ванные. В каждой спальне также есть отдельная гардеробная.

Фото: KV.EE

Кроме дома недвижимость включает в себя сарай, хозяйственную постройку, детскую игровую площадку и парк солнечных панелей. Последний был установлен в 2020 году и производит достаточно энергии, чтобы жить целый год.

Фото: KV.EE