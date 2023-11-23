Дома попечения поднимают цены несмотря на приличную прибыль

Стоимость проживания во многих домах попечения выросла на 28% по сравнению с прошлым годом, а списки ожидания увеличились в результате реформы системы ухода. В то же время годовая отчетность домов попечения показывает, что в большинстве своем они являются весьма прибыльными предприятиями, пишет ERR.
C 1 июля 2023 года в Эстонии вступила в силу реформа социального попечения: если раньше человек должен самостоятельно полностью оплачивать место в доме попечения, то с 1 июля плата за место стала делиться между нуждающимся в услуге человеком и местным самоуправлением.
Однако после реформы многие дома попечения повысили цены, и хотя не все прейскуранты домов попечения являются открытыми, во многих из тех, где указана стоимость места, текущая цена действует с 1 июля, что означает, что цена была повышена одновременно с реформой.
В то же время при изучении финансовых отчетов домов попечения за предыдущий финансовый год, выясняется, что многие из них получают приличную прибыль.