Начался сбор подписей с требованием отставки Каи Каллас

По словам генерального секретаря Центристской партии Аннели Отть, начало кампании обусловлено необходимостью дать жителям Эстонии возможность высказать свое мнение о политическом выборе, который будет осуществляться под руководством премьер-министра.

«При принятии каждого решения следует исходить прежде всего из интересов эстонского государства и понимать, что сегодняшний выбор оказывает долгосрочное влияние на жизнь наших людей. Но, к сожалению, такого подхода в действиях премьер-министра не наблюдается! Экономика Эстонии под руководством Партии реформ находится в упадке семь кварталов подряд, безработица выросла на 14 000 человек, по сравнению с прошлым годом, а четверть населения живет в частичной или абсолютной бедности. Правительство как будто живет в каком-то другом мире или сознательно бездеятельно наблюдает за происходящим», – прокомментировала Отть.

По ее оценке, политический выбор Партии реформ подрывает доверие к государству в глазах нашего народа, поскольку принимаются решения, которые не имеют мандата избирателей и которые не обсуждались в обществе до выборов. Или же реформисты действуют вопреки тому, что было обещано.

«Политика премьер-министра, наносящая ущерб средствам к существованию жителей Эстонии, хорошо отражается в сосредоточенности на повышении налогов и отдаче предпочтения более состоятельным общественным группам при проведении налоговой реформы, – сказала Отть. – Премьер-министр в своих поступках и высказываниях должна не терять достоинство и быть взвешенной. К сожалению, премьер-министр неоднократно подвергала нападкам оппозицию, журналистов, президента, учителей и многие другие группы. Обвинять СМИ в предвзятости, сравнивать действия оппозиции с поведением довоенной России и привязывать повышение зарплаты учителям к поддержке налога на автомобили – это неадекватное поведение для премьер-министра».