ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия может организовать очень большой наплыв мигрантов на границе с Эстонией

У правительства Финляндии были юридические проблемы с закрытием всей границы с Россией. Россия воспользовалась ситуацией и продолжила отправлять граждан третьих стран на все еще открытые пограничные пункты Финляндии. Пока давление на финской границе не стало массовым, но информация, распространенная в СМИ, подтверждает большую концентрацию граждан третьих стран вблизи границы. Финское правительство, очевидно, закроет все пограничные переходы, кроме одного, и сумеет контролировать ситуацию. В Финляндии также прошли небольшие демонстрации против закрытия границы, что, в свою очередь, подтверждает версию о целенаправленно подготовленной Россией операции.
В случае с Эстонией четко прослеживается информационная подготовка России к определенной операции. Прежде всего, Россия следала официальное заявление о том, что в начале нового года планируется на время закрыть погранпереход в Нарве.
В Эстонии тема, связанная с погранпереходами и государственной границей, неизменно выделяется в новостном потоке, и сообщение о закрытии погранпункта тоже получило широкое освещение в СМИ. Далее последовали уучения на этом погранпункте, в ходе которых российские пограничники отрабатывали закрытие погранперехода. Тем самым создается фон для дальнейших событий и формируется определенный эмоциональный настрой у людей в части восприятия новостей о событиях, происходящих на пограничном пункте.
Пока к границе Эстонии было направлено лишь несколько мигрантов для тестирования реакции эстонских пограничников, но это не значит, что Россия не планирует организовывать настоящую миграционную атаку в направлении Эстонии.