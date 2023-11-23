Чт, 23.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия может организовать очень большой наплыв мигрантов на границе с Эстонией

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Facebook
Comments
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Российские удары по черноморскому региону Украины наносятся куда реже, чем это было летом
  • Российская армия несет большие потери на восточном берегу Днепра
  • Сопротивление ХАМАС ослабло

Последние решения, принятые в Рамштайне, имеют очень важное стратегическое значение, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

У правительства Финляндии были юридические проблемы с закрытием всей границы с Россией. Россия воспользовалась ситуацией и продолжила отправлять граждан третьих стран на все еще открытые пограничные пункты Финляндии. Пока давление на финской границе не стало массовым, но информация, распространенная в СМИ, подтверждает большую концентрацию граждан третьих стран вблизи границы. Финское правительство, очевидно, закроет все пограничные переходы, кроме одного, и сумеет контролировать ситуацию. В Финляндии также прошли небольшие демонстрации против закрытия границы, что, в свою очередь, подтверждает версию о целенаправленно подготовленной Россией операции.

В случае с Эстонией четко прослеживается информационная подготовка России к определенной операции. Прежде всего, Россия следала официальное заявление о том, что в начале нового года планируется на время закрыть погранпереход в Нарве.

В Эстонии тема, связанная с погранпереходами и государственной границей, неизменно выделяется в новостном потоке, и сообщение о закрытии погранпункта тоже получило широкое освещение в СМИ. Далее последовали уучения на этом погранпункте, в ходе которых российские пограничники отрабатывали закрытие погранперехода. Тем самым создается фон для дальнейших событий и формируется определенный эмоциональный настрой у людей в части восприятия новостей о событиях, происходящих на пограничном пункте.

Пока к границе Эстонии было направлено лишь несколько мигрантов для тестирования реакции эстонских пограничников, но это не значит, что Россия не планирует организовывать настоящую миграционную атаку в направлении Эстонии.

Блеф Пхеньяна

Северная Корея объявила об успешном запуске разведывательного спутника на орбиту. Ранее было известно, что предыдущие испытания провалились, теперь сообщается, что нынешний успешный запуск состоялся после недавнего начала космического сотрудничества с Россией. Трудно поверить, что вновь начавшееся сотрудничество дало такой результат. Если бы Россия действительно помогла реализовать этот проект, то ее участие в нем должно было начаться на куда более рааней стадии.

Пхеньян уже организовал информационную операцию о результатах первой работы спутника, что, несомненно, является блефом. Но если искусственный спутник начнет успешно действовать, это будет большим прогрессом в области применения ракет большой дальности. В ответ Южная Корея ограничила свое участие в военных соглашениях с Северной Кореей, заключенных в 2018 году, сославшись на неспособность Северной Кореи каким-либо образом выполнить свои обязательства. В ближайшие недели, вероятно, будет наблюдаться рост напряженности между странами, а также маневрирование армейских подразделений.

Встреча в Рамштайне

Ожидалось, что новый раунд встречи поставщиков военной помощи Украине в Рамштайне будет посвящен усилению украинской противовоздушной обороны. На встрече была сформирована отдельная коалиция стран, поддерживающих украинскую противовоздушную оборону. В качестве еще одного важного послания на встрече было заявлено, что в сотрудничестве с Великобританией и Норвегией ведется работа по обеспечению морской безопасности в Черном море. Несмотря на несколько инцидентов с морскими минами в западной части Черного моря, выход судов из украинских портов в некоторой степени удалось наладить.

Атаки России на черноморский регион Украины стали очень редкими по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась летом. Доноры Украины работают над усилением украинской противовоздушной обороны в черноморском регионе, и это начинает приносить результаты. Поэтому последние решения Рамштайна имеют очень важное стратегическое значение.

На фронтах интенсивность российских атак держится на том же уровне, что и в предыдущие дни.

В районе Авдеевки и Марьинки подразделения российской армии вчера предприняли многочисленные и весьма активные попытки наступления. Четкой информации о возможном занятии россиянами украинских позиций до сих пор нет. Большинство достижений российских частей так и остались временными.

Действия украинских сил на восточном берегу Днепра продолжаются и ведутся активно. Российская армия несет большие потери в этом регионе. В основном это связано с действиями украинской артиллерии, которая не дает российской армии сгруппироваться для атаки. Очень сложно понять, получается ли у украинской армии уверенно продвигаться и улучшать свои позиции. По большей части в этом районе украинские силы действуют в российском тылу путем рейдов спецназа. Все ранее занятые украинцами плацдармы так и остаются под контролем Украины.

Израиль и ХАМАС

Обеспечение соблюдения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа отложено до завтрашнего дня, поскольку процедуры с израильской стороны, похоже, займут немного больше времени. «Хезболла» и хуситы также вряд ли будут немедленно соблюдать перемирие. Вчера израильские сухопутные войска продолжили наступление и операции по зачистке территории в секторе Газа.

Сопротивление ХАМАС ослабло. Израиль неоднократно демонстрировал уничтожение различных командных пунктов ХАМАС. Перемирие не поможет ХАМАС значительно улучшить свои военные возможности, но определенно позволит восстановить структуры руководства. Очень сложно предсказать, продлится ли это перемирие ожидаемые четыре дня.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх