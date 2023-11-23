ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия может организовать очень большой наплыв мигрантов на границе с Эстонией

Атаки России на черноморский регион Украины стали очень редкими по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась летом. Доноры Украины работают над усилением украинской противовоздушной обороны в черноморском регионе, и это начинает приносить результаты. Поэтому последние решения Рамштайна имеют очень важное стратегическое значение.

На фронтах интенсивность российских атак держится на том же уровне, что и в предыдущие дни.

В районе Авдеевки и Марьинки подразделения российской армии вчера предприняли многочисленные и весьма активные попытки наступления. Четкой информации о возможном занятии россиянами украинских позиций до сих пор нет. Большинство достижений российских частей так и остались временными.

Действия украинских сил на восточном берегу Днепра продолжаются и ведутся активно. Российская армия несет большие потери в этом регионе. В основном это связано с действиями украинской артиллерии, которая не дает российской армии сгруппироваться для атаки. Очень сложно понять, получается ли у украинской армии уверенно продвигаться и улучшать свои позиции. По большей части в этом районе украинские силы действуют в российском тылу путем рейдов спецназа. Все ранее занятые украинцами плацдармы так и остаются под контролем Украины.

Израиль и ХАМАС

Обеспечение соблюдения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа отложено до завтрашнего дня, поскольку процедуры с израильской стороны, похоже, займут немного больше времени. «Хезболла» и хуситы также вряд ли будут немедленно соблюдать перемирие. Вчера израильские сухопутные войска продолжили наступление и операции по зачистке территории в секторе Газа.