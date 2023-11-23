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Снимки с дорожных камер: местами снежное изобилие, местами довольно чисто

Эйли Арула
, журналист
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Фото: Jürgen Puistaja

В четверг рано утром основные шоссе в Тарту- и Йыгевамаа были проходимы, но местами снега оставалось довольно много.

Около 6:30 шоссе Таллинн-Тарту было хорошо очищено от снега. На участках с более интенсивным снегопадом, в Адавере и вблизи перекрестка Пайа, в утренние часы было более снежно, чем, например, на участке Пуурмани и Кяревере.

Виадук на шоссе Таллинн-Тарту.
Виадук на шоссе Таллинн-Тарту. Фото: Portaali Tarktee teekaamera salvestis

В то же время на второстепенных шоссе в некоторых местах снега было в изобилии. На шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Кассинурме и в Вягева дорога была покрыта ровным слоем снега и снегопад там продолжался.

Дорожные условия в Кассинурме.
Дорожные условия в Кассинурме. Фото: Teekaamera/TARKTEE.EE

Департамент транспорта сообщил, что из-за продолжающегося сегодня снегопада дорожные условия будут переменчивыми в Северной, Центральной и Восточной Эстонии. Несмотря на работы по обслуживанию дорог, практически везде необходимо учитывать как заснеженные, так и скользкие участки. 

Дорожные условия в Вягева.
Дорожные условия в Вягева. Фото: Teekaamera/TARKTEE.EE

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в Эстонии ожидается облачная погода. Утром в Восточной Эстонии будет идти снег, мокрый снег и метель. В Западной Эстонии осадки ослабнут и перейдут в дождь. Температура воздуха составит от -3 до +1, в Западной Эстонии будет наблюдаться плюсовая температура.

Участников дорожного движения просят запастись временем, особенно при движении по второстепенным дорогам. Срок обслуживания второстепенных дорог длиннее, чем основных шоссе. 

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