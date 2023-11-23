ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мы готовы»: президент Карис прибыл в Нарву, осмотрел границу и призвал инвестировать в регион

После того, как президент пообщался с работниками таможенного пункта и учениками и администрацией Нарвской эстонской гимназии, он нашел время ответить на вопросы журналистов.

В интервью президент заявил, что Эстония готова предоставить убежище тем беженцам, которые соответствуют всем необходимым для этого критериям. «Но последние случаи на границе Иван-Город - Нарва этим требованиям не соответствовали. Возможно, что ситуация с миграционным давлением станет серьезней, особенно теперь, когда Финляндия закрыла свои погранпереходы. Но я был на таможне, разговаривал с работниками о том, насколько мы готовы справиться с возможным осложнением ситуации. И стало понятно, что мы готовы», - подчеркнул Карис, уточнив, что дела на границе сейчас идут очень спокойно.

На вопросы о переходе на эстоноязычное образование в регионе Карис отвечал без особой конкретики, подчеркивая, что весь процесс еще едет, и оценить его результаты можно будет тогда, когда он закончится. «Что касается зарплаты учителей, отмечу, что процесс не завершен, а окончательного решения пока нет. Этим занимается министр образования, и он должен найти подходящие решения», - сказал президент.

Карис считает, что главной проблемой в регионе на сегодняшний день является отсутствие инвестиций. «Здесь это необходимо, если будут инвестиции, то будут и люди, будут и деньги. А молодые и способные люди нужны в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии», - отметил глава государства.

Далее Алар Карис посетит на шахту «Эстония» и встретится с руководителями Eesti Energia и Enefit Power.

После обеда Карис отправится в школу программирования нового типа kood/Jõhvi и Кохтла-Ярвескую славянскую школу, в которых состоится беседа на тему перехода на эстоноязычное образование. Президент встретится с мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер и председателем горсобрания Эдуардом Одинцом.