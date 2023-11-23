Lidl повысит зарплату всем своим работникам

В марте нынешнего года предприятие уже повысило заработную плату своим работникам, а также выплатило всем работникам компенсацию, связанную с инфляцией.

В соответствии со своим обещанием платить лучшую заработную плату в секторе розничной торговли, Lidl повысит почасовую оплату персонала магазинов. Стартовая почасовая оплата труда работников региональных магазинов будет повышена до 6,30 евро в час, а в магазинах Таллинна и Тарту – до 6,60 евро в час.

«Работники Lidl – это основа основ нашей компании. Успех любого предприятия очень тесно связан с усилиями и самоотверженностью его сотрудников. И мы высоко ценим усилия наших работников. Мы дали нашим работникам обещание платить зарплату, которая будет в среднем самой высокой по отрасли. И теперь, учитывая как инфляцию, так и ситуацию на рынке, мы приняли решение повысить заработную плату с начала нового года», – сказал исполнительный директор Lidl Eesti Мацей Урбански.

Кроме того, Урбански отметил, что всем работникам Lidl предоставляются также различные другие льготы, которые помогают им заботиться о своем душевном и физическом здоровье: «Для всех работников, начиная с первого рабочего дня, действует дополнительная медицинская страховка, мы компенсируем работникам транспортные расходы, предоставляем компенсации на занятия спортом и оплачиваем больничный со второго дня».

С нового года Lidl предусматривает для своих работников еще одну льготу – предприятие будет предоставлять им возможность брать выходной в свой день рождения.