Революция роз: как смотрят на нее в Грузии 20 лет спустя

Шеварднадзе старался закончить свою речь, но его поспешно вывели из зала заседания сотрудники охраны.

«Я тогда считал и был уверен, что, если Шеварднадзе закончит речь, все будет оформлено и Революции роз уже не будет», – вспоминает Цуладзе.

«Я зашел в парламент чуть позже, так как пошел в офис взять заряженные аккумуляторы для камеры. Как раз в тот момент по телевизору я увидел, как Саакашвили требовал от Шеварднадзе уйти в отставку уже в зале заседания. Когда я прибежал в парламент, поток все еще заходил в зал. Помню там были стычки, но крупных драк при мне не было», – говорит он.

Шеварднадзе в тот вечер введет чрезвычайное положение, но уже вечером на следующий день он объявит о решении уйти в отставку, объяснив это желанием избежать кровопролития.

Спикер парламента и один из лидеров Революции роз Нино Бурджанадзе будет исполнять обязанности президента до выборов в январе 2004 года, на которых Михаил Саакашвили получит более 96% голосов.

В марте 2004 года в Грузии пройдут уже повторные парламентские выборы.

Вторая попытка

Митингующие требуют отставки Шеварднадзе. 14 ноября, 2003 год. Фото: VIKTOR DRACHEV/AFP

Двадцатую годовщину революции роз ее лидер Михаил Саакашвили встретит за решеткой, правда, не в тюрьме, а в клинике, куда в статусе осужденного его перевели в мае прошлого года.