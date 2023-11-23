Результаты встречи в формате «Рамштайн»: Эстония выделит полмиллиона долларов на помощь Украине

«Каждый предоставленный Украине боеприпас - это возможность уничтожить опорный пункт врага», - отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По словам Умерова, на встрече были объявлены новые пакеты помощи для Украины. «Лидер ИТ-коалиции - Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро», - сообщил он.

Помимо этого, сформована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран, лидеры - Германия и Франция.

Также Германия объявила о пакете помощи на 1,4 миллиарда долларов, куда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, восемь тысяч новых противотанковых мин, один комплекс системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Эти доставки должны быть завершены до середины декабря.