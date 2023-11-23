Результаты встречи в формате «Рамштайн»: Эстония выделит полмиллиона долларов на помощь Украине

Вчера прошла 17 встреча Контактной группы по обороне Украины в рамках формата «Рамштайн», на которой приняли участие руководители оборонных ведомств более 50 государств. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Эстония выделит на помощь Украине полмиллиона долларов.
«Каждый предоставленный Украине боеприпас - это возможность уничтожить опорный пункт врага», - отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.
По словам Умерова, на встрече были объявлены новые пакеты помощи для Украины. «Лидер ИТ-коалиции - Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро», - сообщил он.
Помимо этого, сформована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран, лидеры - Германия и Франция.
Также Германия объявила о пакете помощи на 1,4 миллиарда долларов, куда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, восемь тысяч новых противотанковых мин, один комплекс системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Эти доставки должны быть завершены до середины декабря.
Британия и Норвегия в рамках Морской коалиции пообещали искать способы усилить безопасность в Черном море, а Нидерланды подготовили два миллиарда евро на военную помощь.