Правительство Эстонии озвучило иммиграционную квоту на следующий год

Поскольку в последние годы спрос на рабочую силу в Эстонии увеличился, а потребности в трудовых ресурсах привели к тому, что иммиграционная квота была выполнена, правительство сочло целесообразным установить квоту на этот год на максимальном уровне – 0,1% от численности постоянного населения Эстонии.

Поскольку число постоянных жителей Эстонии сократилось, этим объясняется и более низкая квота – 1307 человек в этом году и 1311 человек в прошлом.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что, по сравнению с прошлым годом, планируется оставить большую часть иммиграционного лимита свободной для распределения. «При этом мы учитываем ожидания различных групп интересов в условиях меняющейся экономической ситуации», – сказал министр внутренних дел.

«В этом году свободно распределяемая часть квоты составляла 313 человек, в следующем году она составит 1014 человек. Мы всегда проявляли гибкость в этом отношении, и в этом году из-за экономической ситуации мы ориентируемся на меньший объем, чем в прошлом», – сказал Ляэнеметс.