Не упустите шанс ⟩ У жителей Таллинна есть еще несколько дней, чтобы бесплатно избавиться от хлама

«Еще несколько дней жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритный мусор в пункты приема отходов. Я призываю всех воспользоваться этой возможностью, чтобы уменьшить количество мусора и загрязнения в нашем районе. Помимо всего прочего положительная привычка правильно перерабатывать отходы служит примером нашему подрастающему поколению», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора включен в систему организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках кампании с 20 по 26 ноября зарегистрированные жители Таллинна смогут сдать крупногабаритные отходы бесплатно – их будут принимать все городские станции по приему отходов.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ИД-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.