Чт, 23.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Не упустите шанс ⟩ У жителей Таллинна есть еще несколько дней, чтобы бесплатно избавиться от хлама

Rus.Postimees
Facebook
Comments
Еще несколько дней жители Таллинна могут бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора.
Еще несколько дней жители Таллинна могут бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора. Фото: Remo Tõnismäe

До 26 ноября зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы. При себе необходимо иметь ИД-карту или водительские права.

«Еще несколько дней жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритный мусор в пункты приема отходов. Я призываю всех воспользоваться этой возможностью, чтобы уменьшить количество мусора и загрязнения в нашем районе. Помимо всего прочего положительная привычка правильно перерабатывать отходы служит примером нашему подрастающему поколению», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора включен в систему организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках кампании с 20 по 26 ноября зарегистрированные жители Таллинна смогут сдать крупногабаритные отходы бесплатно – их будут принимать все городские станции по приему отходов.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ИД-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ-теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа-теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре -пыйк, 5). Время работы станций по приему отходов, а также информацию о приеме прочих отходов можно найти на странице https://www.tallinn.ee/et/jaatmekeskus.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх