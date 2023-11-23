Сергей Миронов с женой вывезли из оккупированного Херсона девочку, записали себя ее родителями и сменили ей имя

Действия 70-летнего депутата и его 55-летней супруги могут быть квалифицированы как военное преступление и геноцид Международный уголовным судом, который ранее выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Из расследования выяснилось, что в конце августа 2022 года Инна Варламова, еще не будучи в официальном браке с Мироновым, посещала дом ребенка в оккупированной Херсонской области. В поездке ее сопровождала заместитель Миронова в Госдуме Яна Лантратова. Из Херсона они увезли в Москву двоих детей – 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко.

Девочка в тот момент лечилась от бронхита в Херсонской областной детской больнице, рассказала заведующая педиатрическим отделением Наталья Лютикова. По ее словам, сопровождавшая Варламову Татьяна Завальская, назначенная после оккупации Херсона главой дома ребенка, требовала ускорить выписку девочки из больницы.

По данным BBC Panorama, родная мать девочки отказалась от нее, местонахождение отца неизвестно.

«Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты», – рассказала Лютикова. Врачам удалось отложить выписку лишь на неделю.

Маргариту забрали из дома ребенка в Херсоне, когда ей было 10 месяцев Фото: BBC

По данным «Важных историй», официально детей вывозили из Херсона для «обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации».