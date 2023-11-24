Кунда - столица цементного края: почему Эйнштейн «закрыл» завод

Кунда, маленький городок на берегу Балтийского моря, расположен примерно на одинаковом расстоянии что от Таллинна, что от Нарвы. Уже несколько сотен лет его название связано с производством цемента – делом грязным, пыльным, но для строительных работ необходимым. Сюда редко приезжают журналисты, а еще реже – туристы, да вот и автор решил наведаться в Кунда во второй раз в жизни: впервые я была там десять лет назад - в 2013 году.