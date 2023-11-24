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Кунда - столица цементного края: почему Эйнштейн «закрыл» завод

Часть первая, техническая
Вера Копти
, журналист
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Кунда, маленький городок на берегу Балтийского моря, расположен примерно на одинаковом расстоянии что от Таллинна, что от Нарвы. Уже несколько сотен лет его название связано с производством цемента – делом грязным, пыльным, но для строительных работ необходимым. Сюда редко приезжают журналисты, а еще реже – туристы, да вот и автор решил наведаться в Кунда во второй раз в жизни: впервые я была там десять лет назад - в 2013 году.

Тогда целью поездки было развенчать миф о пыльном городе, где дышать нечем, так как все пропитано цементной пылью. В советское время о Кунда ходили анекдоты.

  • Приехал чиновник из Таллинна в Кунда на черной «Волге». Вышел после совещания во двор - а там все машины серые.
  • Приехал из Таллинна молодой человек к девушке свататься. Из автобуса вышел в черном костюме, а во двор к невесте зашел в сером.
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