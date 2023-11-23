Рейнсалу: Эстония должна быть готова к закрытию КПП на границе с Россией

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии «Отечество».

«Эстония и соседние с нами страны находятся под гибридной атакой с применением иммиграционных потоков из России и Белоруссии. Я выражаю свою поддержку всем тем шагам, которые правительство планирует предпринять для обеспечения безопасности границ и предотвращения нелегальной миграции. Россия способна мобилизовать тысячи людей для осуществления гибридной атаки, и мы должны быть готовы к быстро развивающемуся масштабному кризису», - говорится в письме Рейнсалу на имя премьер-министра Каи Каллас.

«Напоминаем, что, по оценкам Польши, во время кризиса осенью 2021 года в Беларуси находилось около 10 000 мигрантов, а всего польскими властями в то время было зафиксировано более 30 000 индивидуальных попыток пересечения границы», - отметил Рейнсалу.

По мнению Урмаса Рейнсалу, важно обеспечить комплексную обратную высылку участников гибридного нападения с границы как в интересах внутренней безопасности, так и в качестве более широкого сдерживающего фактора для предотвращения дальнейших нарушений границы.

«Для этого необходимо быть готовым незамедлительно закрыть все пункты пересечения эстонско-российской границы, чтобы предотвратить массовое трансграничное нападение», - подчеркнул Рейнсалу.

Лидер «Отечества» отметил, что если он правильно понял, правительство все же намерено оставить открытым один пограничный пункт даже в случае готовящегося нападения, чтобы соблюсти юридическое условие возвращения с границы, вызванное массовой иммиграцией.