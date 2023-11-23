Рейнсалу: Эстония должна быть готова к закрытию КПП на границе с Россией

Председатель оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу обратился к премьер-министру Кае Каллас в связи с гибридной атакой России на границы Эстонии и на границы соседних стран, заявив, что Эстония должна быть готова закрыть эстонско-российские пограничные переходы, а правительство должно найти дополнительные средства для полноценного обустройства восточной границы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба партии «Отечество».
«Эстония и соседние с нами страны находятся под гибридной атакой с применением иммиграционных потоков из России и Белоруссии. Я выражаю свою поддержку всем тем шагам, которые правительство планирует предпринять для обеспечения безопасности границ и предотвращения нелегальной миграции. Россия способна мобилизовать тысячи людей для осуществления гибридной атаки, и мы должны быть готовы к быстро развивающемуся масштабному кризису», - говорится в письме Рейнсалу на имя премьер-министра Каи Каллас.
«Напоминаем, что, по оценкам Польши, во время кризиса осенью 2021 года в Беларуси находилось около 10 000 мигрантов, а всего польскими властями в то время было зафиксировано более 30 000 индивидуальных попыток пересечения границы», - отметил Рейнсалу.
По мнению Урмаса Рейнсалу, важно обеспечить комплексную обратную высылку участников гибридного нападения с границы как в интересах внутренней безопасности, так и в качестве более широкого сдерживающего фактора для предотвращения дальнейших нарушений границы.
«Для этого необходимо быть готовым незамедлительно закрыть все пункты пересечения эстонско-российской границы, чтобы предотвратить массовое трансграничное нападение», - подчеркнул Рейнсалу.
Лидер «Отечества» отметил, что если он правильно понял, правительство все же намерено оставить открытым один пограничный пункт даже в случае готовящегося нападения, чтобы соблюсти юридическое условие возвращения с границы, вызванное массовой иммиграцией.
Рейнсалу заверил премьер-министра, что при необходимости можно оформить в Рийгикогу поправку к соответствующей законодательной норме, чтобы в случае необходимости обеспечить полное закрытие границы в кризисной ситуации и эффективную высылку незаконных иммигрантов с границ Эстонии.