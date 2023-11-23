Кая Каллас: Эстония полностью готова к усилению давления на границе

По словам премьер-министра, полиция с границы отправила обратно в Россию 30 человек из Африки и Ближнего Востока, у которых не было оснований для пребывания в Эстонии или въезда в страну. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.

«Уже сейчас наблюдается масштабное движение миграционных потоков к границам Финляндии. В случае с Эстонией пока речь идет о миграционном нападении низкой интенсивности. В обычных условиях Россия не позволила бы таким людям пересечь свою границу», - сказала Каллас на пресс-брифинге правительства в четверг.

По словам Каллас, действия России не вызывают удивления, и Эстония к ним готова. «Мы с повышенным вниманием следим за ситуацией на границе и готовы к усилению давления на границе», - подчеркнула Каллас.