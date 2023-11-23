Кая Каллас: коалиция не откажется от привязки голосования по законопроектам к доверию правительству

По словам премьер-министра Каи Каллас, речь идет о государственном бюджете и связанных с ним законах. «Мы не стали объединять их в единый пакет, чтобы дать возможность обсудить их в парламенте», - сказала Каллас, добавив, что вместо конструктивного обсуждения оппозиция в порядке обструкции внесла почти 2700 поправок к законопроектам.

«Руководство Рийгикогу подсчитало, что нормальное голосование по такому количеству поправок может занять полгода», - отметила Каллас, добавив, что времени для этого нет, поскольку Закон о госбюджете должен быть принят не позднее марта следующего года.

«Мы пытались вести переговоры с оппозицией, но ответа не последовало. Поэтому нет другого выхода, кроме как и дальше увязывать принятие законопроектов с вопросом доверия», - заявила Каллас.