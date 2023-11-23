Кая Каллас: коалиция не откажется от привязки голосования по законопроектам к доверию правительству

В настоящее время на рассмотрении Рийгикогу находятся семь законопроектов, голосование по которым коалиция увязала с доверием правительству и пять из которых уже одобрены парламентом, однако правительство добавит к ним еще шесть. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра Каи Каллас, речь идет о государственном бюджете и связанных с ним законах. «Мы не стали объединять их в единый пакет, чтобы дать возможность обсудить их в парламенте», - сказала Каллас, добавив, что вместо конструктивного обсуждения оппозиция в порядке обструкции внесла почти 2700 поправок к законопроектам.
«Руководство Рийгикогу подсчитало, что нормальное голосование по такому количеству поправок может занять полгода», - отметила Каллас, добавив, что времени для этого нет, поскольку Закон о госбюджете должен быть принят не позднее марта следующего года.
«Мы пытались вести переговоры с оппозицией, но ответа не последовало. Поэтому нет другого выхода, кроме как и дальше увязывать принятие законопроектов с вопросом доверия», - заявила Каллас.
В этой ситуации правительство решило увязать с вопросом о доверии еще шесть законопроектов, предложив обсудить три из них в парламенте 5 декабря, а три - днем позже. Каллас подчеркнула, что поправки, внесенные оппозицией, направлены на ослабление парламентской демократии.