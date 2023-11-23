Доверчивая жительница Ида-Вирумаа лишилась большой суммы денег

В среду в полицию позвонила женщина, на телефон которой неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка SEB, сообщила в четверг пресс-служба Идаской префектуры.

В ходе разговора женщина по требованию предполагаемых сотрудников банка несколько раз ввела пароли ID-карты, а позже обнаружила, что с ее банковского счета пропали 10 000 евро.