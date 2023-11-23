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Доверчивая жительница Ида-Вирумаа лишилась большой суммы денег

BNS
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Сетевые и телефонные мошенники умело используют доверчивость пожилых людей.
Сетевые и телефонные мошенники умело используют доверчивость пожилых людей. Фото: Sander Ilvest

Проживающая в Ида-Вирумаа женщина по требованию представившегося сотрудником банка SEB преступника ввела в компьютер пароли ID-карты и лишилась 10 000 евро.

В среду в полицию позвонила женщина, на телефон которой неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка SEB, сообщила в четверг пресс-служба Идаской префектуры.

В ходе разговора женщина по требованию предполагаемых сотрудников банка несколько раз ввела пароли ID-карты, а позже обнаружила, что с ее банковского счета пропали 10 000 евро.

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