Полиция предупреждает: выход на лед пограничных водоемов с 23 ноября запрещен

В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва. С завтрашнего дня, 24 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище.