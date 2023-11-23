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Полиция предупреждает: выход на лед пограничных водоемов запрещен

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Чудское озеро. Декабрь 2022 года.
Чудское озеро. Декабрь 2022 года. Фото: Annely Oone

В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва. С завтрашнего дня, 24 ноября, это же ограничение распространится и на Нарвское водохранилище.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед этих водоемов как пешком, так и на автотранспорте.

С ледовыми условиями и ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.

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