В России досрочно освободили людоеда. Он поехал на войну в Украину

По данным журналистов, на свободу выпустили Дениса Горина из Сахалинской области - людоеда, который убил как минимум четырех человек. Фото и информацию о Горинове опубликовал и Telegram-канал «Сахалин против войны».

Впервые Горин был осужден в 2003 году за убийство и глумление над телом убитого. Ему присудили 10 лет строгого режима. За примерное поведение он вышел из колонии по УДО в 2010 году.

Год спустя после выхода из тюрьмы вместе с братом Горинов жестоко избил человека. Пока пострадавший был без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012 года братья Горины зарезали еще одного человека.

Летом 2012 года было раскрыто минимум четвертое убийство, совершенное Денисом Гориным. По версии следствия, в ноябре 2010 года он сначала убил человека, а потом срезал с ног трупа мясо, которое промыл, положил в холодильник, а позже съел. Суд приговорил Горина к 22 годам исправительной колонии особого режима.

Однако месяц назад на странице Горина в соцсети появилось новое фото – в военной форме с Z-символикой на рукаве.

«Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят», - сообщил «Сибирь.Реалиям» сосед Горинова по имени Дмитрий.

По подсчетам журналистов, к ноябрю этого года президент Путин помиловал не менее 17 человек, осужденных ранее за убийство. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.