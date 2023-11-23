Талантливейшая спортсменка свела счеты с жизнью. Ей был всего 21 год

Шведская легкоатлетка Эмилия Брангефельт покончила жизнь самоубийством на прошлой неделе. Ей был всего 21 год.
Брангефельт занималась бегом по пересеченной местности и в прошлом году завоевала бронзовую медаль на дистанции 40 км на чемпионате мира в Таиланде. В этом году на чемпионате мира она заняла пятое место. Девушка подавала большие надежды и в прошлом году стала чемпионкой Швеции.
Шведская федерация легкой атлетики пишет на своем сайте, что Брангефельт в последние месяцы чувствовала себя плохо как физически, так и морально. Несмотря на поддержку родственников, она, видимо, не нашла другого выхода и решила свести счеты с жизнью.
Кайса Бергквист, руководитель сборной Швеции по легкой атлетике, очень опечалена смертью спортсменки. «Я не могу подобрать слова. Я не знала Эмилию лично, но понимала, что она добрый человек, целеустремленная и талантливая девушка, у которой вся жизнь впереди».
Свою последнюю публикацию в Instagram Брангефельт сделала в начале ноября. Она написала, что с июля ее преследуют серьезные проблемы со здоровьем.
«Из-за чрезвычайно высокого пульса у меня не было возможности тренироваться. Даже если я просто стояла, пульс был 120-150 ударов в минуту. Даже просто ходить сейчас больно. Я была в больнице и у врачей более 20 раз, но все анализы крови и ЭКГ были хорошие», — пожаловалась спортсменка.
Брат Брангефельт в своих соцсетях написал, что скучает по сестре. «Твоя жизнь оборвалась слишком рано, и я не мог себе представить, что она закончится вот так. Твоя любовь к бегу и желание двигаться неописуемы», - написал он.
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