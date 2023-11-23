Талантливейшая спортсменка свела счеты с жизнью. Ей был всего 21 год

Брангефельт занималась бегом по пересеченной местности и в прошлом году завоевала бронзовую медаль на дистанции 40 км на чемпионате мира в Таиланде. В этом году на чемпионате мира она заняла пятое место. Девушка подавала большие надежды и в прошлом году стала чемпионкой Швеции.

Шведская федерация легкой атлетики пишет на своем сайте, что Брангефельт в последние месяцы чувствовала себя плохо как физически, так и морально. Несмотря на поддержку родственников, она, видимо, не нашла другого выхода и решила свести счеты с жизнью.

Кайса Бергквист, руководитель сборной Швеции по легкой атлетике, очень опечалена смертью спортсменки. «Я не могу подобрать слова. Я не знала Эмилию лично, но понимала, что она добрый человек, целеустремленная и талантливая девушка, у которой вся жизнь впереди».

Свою последнюю публикацию в Instagram Брангефельт сделала в начале ноября. Она написала, что с июля ее преследуют серьезные проблемы со здоровьем.

«Из-за чрезвычайно высокого пульса у меня не было возможности тренироваться. Даже если я просто стояла, пульс был 120-150 ударов в минуту. Даже просто ходить сейчас больно. Я была в больнице и у врачей более 20 раз, но все анализы крови и ЭКГ были хорошие», — пожаловалась спортсменка.

Брат Брангефельт в своих соцсетях написал, что скучает по сестре. «Твоя жизнь оборвалась слишком рано, и я не мог себе представить, что она закончится вот так. Твоя любовь к бегу и желание двигаться неописуемы», - написал он.