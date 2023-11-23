Ляэнеметс не спешит закрывать границы: именно этого и добивается Россия

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. «Конечно, мы готовы закрыть пограничные пункты, но мы не собираемся делать это только чтобы показать свою активность или ради имиджа. Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю», - сказал Ляэнеметс в четверг на пресс-брифинге правительства.

По словам министра, закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости перед противником, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, что явно является одной из целей России.

Тем не менее, Эстония провела все необходимые приготовления, чтобы в случае необходимости немедленно закрыть пограничные переходы с Россией.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил, что, по всей вероятности, в ситуации, когда Финляндия закроет пограничные пункты с Россией, миграционное давление переместится на границы Эстонии.