Рийгикогу принял пятый по счету закон, увязанный с доверием правительству

Напомним, что коалиция увязала несколько законопроектов с вопросом о доверии правительству. Это означает, что по поправкам к законопроектам не проводится голосование, а проекты выносятся на окончательное голосование сразу после выступлений представителей и прений.

Поскольку оппозиция использует свое полное право на выступление при опросе докладчиков и в ходе переговоров, голосование по каждому законопроекту искусственно затягивается.

Пятым законопроектом, увязанным с доверием, стал инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о лекарственных средствах, Закон о медицинском страховании и Закон об организации медицинских услуг (299 SE). За него было подано 55 голосов, против – 31.

Данный акт приводит Закон о лекарственных средствах в соответствие с законодательством ЕС, снижает административную нагрузку на участников фармацевтического рынка, а также способствует улучшению доступа к лекарствам и развитию аптечного обслуживания.