Президент пообещал отклонять законы, связанные с вотумом доверия, при определенных условиях

При этом он назвал неловкой ситуацию в Рийгикогу, где продолжается конфликт между правящей коалицией и прибегающей к обструкции оппозицией, и подчеркнул, что разрешить его может только сам парламент.

«[Увязка с вотумом доверия] не может быть единственной причиной - я могу отклонить их, если они, как я сказал, в данном случае не связаны с госбюджетом или если они противоречат Конституции», - сказал Карис в ответ на вопрос ERR, будет ли он отклонять законы, принятые в парламенте, на основании того, что они увязаны с вотумом доверия.

«Но понятно, что если сейчас начнут поступать один за другим законы, принятие которых увязано с доверием правительству, то, я считаю, придется принять решение и отклонить их, поскольку, действительно, это уже уничтожает демократию. Так в какой-то момент и парламент уже больше не понадобится. Будет собираться раз в год и голосовать за все законопроекты скопом», - добавил президент.

В четверг Карис посетил Нарвский погранпункт, который попал под миграционное давление, и Нарвскую эстонскую государственную гимназию. Также он посетил шахту «Эстония» и встретился с руководителями Eesti Energia и Enefit Power.

После полудня глава государства посетил школу программирования нового типа kood/Jõhvi и Кохтла-Ярвескую славянскую основную школу, в которых состоялась беседа на тему перехода на эстоноязычное образование.