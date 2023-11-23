Дрязги позади? ЭОК исключил из своего состава одну федерацию

Решением общего собрания из состава ЭОК был исключен Эстонский союз танцевального спорта, членство которого в Международной федерации танцевального спорта (WDSF) прекратилось. В состав ЭОК вошло Эстонское объединение танцевального спорта (ETSÜ), которая также входит в WDSF, сообщает ЭOK в пресс-релизе.

Исполком ЭОК неоднократно обсуждал ситуацию в организациях танцевального спорта. Это происходило на заседаниях 20 апреля, 19 мая и 16 ноября. В результате нескольких встреч с представителями организаций исполком понял, что в данный момент невозможно создание открытой танцевально-спортивной организации с единым пониманием, которая действовала бы в интересах спортсменов и любителей.

Поэтому на заседании исполкома 16 ноября постановили, что организациям необходимо дать время для приведения своей документации и делопроизводства в соответствие с практикой открытой и равноправной спортивной организации. Решение было вынесено на голосование полного собрания ЭОК, где при незначительном перевесе голосов было решено исключить Эстонский союз танцевального спорта из числа членов ЭОК.

«Эстонский союз танцевального спорта на протяжении 30 лет был членом ЭOK. Трения существовали там все время, но уровень напряженности, возникший в последние три-четыре года, стал непреодолимым. Весной мы надеемся принять их как единую федерацию, которая должна объединить как минимум четыре-пять разных танцевальных жанров и уметь разрешать внутренние конфликты. Это было самое правильное решение именно со спортивной точки зрения», — пояснил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.

В 2024 году после летних Олимпийских игр на общем собрании ЭОК будут избраны исполнительный комитет ЭОК, члены представительского совета, президент и вице-президенты на следующие четыре года. Решением полного совета изменен параграф в уставе ЭОК, согласно которому президент, избранный на общем совете, больше не может номинировать членов. Состав будет формироваться в соответствии с количеством голосов, отданных за того или иного кандидата.

Число голосов распределяется следующим образом: со стороны спортивных союзов, входящих в международные федерации, которые представляют спортивные дисциплины, входящие в программу Олимпийских игр представлено от 8 до 9 кандидатов. Со стороны других членов ЭОК выдвигается от 4 до 5 кандидатов.