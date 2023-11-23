ПОЛЕЗНОЕ ИЗ ВРЕДНОГО ⟩ Как Эстония борется с окурками? Шесть важных инициатив

В последние годы в Эстонии появляется все больше инициатив, призванных привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, начиная с субботников, собирающих людей, неравнодушных к чистоте природы, и кампании, делающей акцент на воде, которая попадает в ливневую канализацию, и заканчивая материалом для 3D-печати и предметами искусства из окурков. Узнайте больше о том, при помощи каких гражданских инициатив и проектов в Эстонии решают проблему загрязнения окурками.
Ежегодно люди производят около 6 миллиардов окурков, часть которых оказывается в природе. Сигаретные фильтры сделаны из пластика, и процесс их разложения может занять до 15 лет. Окурки загрязняют морскую среду, но, кроме того, представляют опасность для людей, растений и животных. Проблема экологии становится все острее, но в то же время появляются все новые решения, которые призваны изменить потребительские и поведенческие привычки людей.
Кампания «Море начинается здесь»
Одна из наиболее масштабных кампаний по борьбе с окурками «Море начинается здесь» была организована MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga (НКО «Воскресная уборка мусора и пикник») в 2020 году. Рядом с люками ливневой канализации в 15 городах Эстонии были нанесены привлекающие внимание надписи, призванные повысить осведомленность общества о загрязнении эстонских рек, озер и, главным образом, Балтийского моря, а также об опасности, которую окурки представляют для природы. Свойственная многим курильщикам привычка выбрасывать окурки в отверстия в решетке ливневой канализации несет огромный экологический риск, о чем люди зачастую и не подозревают. В Эстонии ежегодно на улицы, а оттуда в канализацию, попадает примерно миллиард окурков.
Материал для 3D-печати, произведенный из окурков
Эстонский стартап Filaret подходит к загрязнению окурками инновационно, перерабатывая окурки, и получая экологичный компостируемый материал для 3D-печати. Окурки, которые курильщики выбрасывают в специальные контейнеры, установленные по всей Эстонии, компания превращает в инновационный материл, оригинально подходя к проблеме сокращения отходов.
Всемирный день уборки
Организованный в 2008 году проект «Сделаем!» - хороший пример того, как скромная инициатива может превратиться во всемирное движение. На сегодняшний день «Сделаем!» вырос в ежегодную акцию «Всемирный день уборки», в которой этой осенью приняли участие 19 миллионов человек из 198 стран. В 2020 году в фокусе Всемирного дня уборки был широко распространенный фактор загрязнения окружающей среды - окурки. Окурки, в числе прочего, собирали в Индонезии, Бразилии, на Мадагаскаре и в Лондоне, а в одной только Эстонии их было собрано свыше 1,6 миллиона.
Скульптура кита
Многие эстонские художники (например, Андрус Йоонас и Инес-Исса Виллидо) в создании своих произведений использовали окурки. Последняя работа Виллидо - 5-метровая скульптура кита «Доверься киту», созданная в 2023 году для фестиваля I Land Sound при сотрудничестве с Philip Morris Eesti. Поддержка подобных художественных работ помогает компании повышать осведомленность о проблеме, которую представляет выбрасывание окурков, и менять поведение людей путем их просвещения. На создание скульптуры ушло более 30 000 окурков. Увидеть ее можно было на Сааремаа и в Таллинне. В 2020 году Виллидо уже использовала окурки в качестве материала для создания своих работ - тогда появились сапборд и скульптура «Венера» из окурков.
Карманные контейнеры для окурков
Компания Kops, учрежденная на Сааремаа в 2018 году, производит многоразовые карманные контейнеры для окурков. За год до основания компании организаторы фестиваля I Land Sound признали, что загрязнение окурками представляет серьезную проблему. Это стало толчком к созданию фирмы, которая спустя пару лет вывела на рынок инновационный товар - карманный контейнер для окурков. Миниатюрный контейнер помогает повысить всеобщую осведомленность о последствиях, которые оказывает на окружающую среду выбрасывание окурков в ненадлежащих местах, а также предотвращает попадание окурков на улицы, в природу и море.
Станция с контейнерами для окурков
Помимо карманных контейнеров для окурков студия Upstairs создала по заказу Всемирного дня уборки оригинальную станцию с контейнерами для окурков. Сооружение в виде сигареты высотой около метра уже установлено в ряде общественных мест. Желающие могут бесплатно взять из такой станции контейнер для окурков. Сами же контейнеры производятся из переработанных заготовок для пластиковых бутылок. Переносные станции с контейнерами для окурков устанавливают в общественных пространствах, чтобы сделать чище улицы, пляжи и места проведения фестивалей.
Экологическая проблема, которую представляют собой окурки, подвергает опасности природу по всему миру. К счастью, появляются все новые проекты и гражданские инициативы, которые призваны менять потребительские и поведенческие привычки людей - начиная с субботников, собирающих людей, неравнодушных к чистоте природы, и кампании, делающей акцент на воде, которая попадает в ливневую канализацию, и заканчивая материалом для 3D-печати и предметами искусства из окурков.