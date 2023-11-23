ПОЛЕЗНОЕ ИЗ ВРЕДНОГО ⟩ Как Эстония борется с окурками? Шесть важных инициатив

Всемирный день уборки

Организованный в 2008 году проект «Сделаем!» - хороший пример того, как скромная инициатива может превратиться во всемирное движение. На сегодняшний день «Сделаем!» вырос в ежегодную акцию «Всемирный день уборки», в которой этой осенью приняли участие 19 миллионов человек из 198 стран. В 2020 году в фокусе Всемирного дня уборки был широко распространенный фактор загрязнения окружающей среды - окурки. Окурки, в числе прочего, собирали в Индонезии, Бразилии, на Мадагаскаре и в Лондоне, а в одной только Эстонии их было собрано свыше 1,6 миллиона.

Скульптура кита

Многие эстонские художники (например, Андрус Йоонас и Инес-Исса Виллидо) в создании своих произведений использовали окурки. Последняя работа Виллидо - 5-метровая скульптура кита «Доверься киту», созданная в 2023 году для фестиваля I Land Sound при сотрудничестве с Philip Morris Eesti. Поддержка подобных художественных работ помогает компании повышать осведомленность о проблеме, которую представляет выбрасывание окурков, и менять поведение людей путем их просвещения. На создание скульптуры ушло более 30 000 окурков. Увидеть ее можно было на Сааремаа и в Таллинне. В 2020 году Виллидо уже использовала окурки в качестве материала для создания своих работ - тогда появились сапборд и скульптура «Венера» из окурков.

Карманные контейнеры для окурков