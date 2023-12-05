Никакой человечной доставки лекарств: если заболели ночью, то придется надеяться только на себя

«Я думал, что в Wolt или Bolt можно заказать аспирин в дежурной аптеке, так как самому никак было выбраться из дома, но похоже, что ночью из аптеки невозможно заказать что-либо», - рассказал нашей редакцией житель Таллинна Дмитрий.

Он также поделился историей своего приятеля: «Он хватанул кишечный грипп и ему срочно было нужно средство от диареи. На дворе два часа ночи, послать в аптеку некого, а сам из туалета выйти не мог. В итоге вызвал такси через приложение и когда таксист приехал, попросил того съездить в аптеку за лекарством. Это вышло ему дорого, но хоть смог уснуть потом в кровати, а не на горшке», - рассказал Дмитрий.