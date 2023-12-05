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Никакой человечной доставки лекарств: если заболели ночью, то придется надеяться только на себя

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который пожаловался на то, что ночью невозможно заказать доставку безрецептурных лекарств, хотя в теории это можно было бы сделать с помощью круглосуточно работающих платформ заказа еды, таких как Bolt и Wolt.

«Я думал, что в Wolt или Bolt можно заказать аспирин в дежурной аптеке, так как самому никак было выбраться из дома, но похоже, что ночью из аптеки невозможно заказать что-либо», - рассказал нашей редакцией житель Таллинна Дмитрий. 

Он также поделился историей своего приятеля: «Он хватанул кишечный грипп и ему срочно было нужно средство от диареи. На дворе два часа ночи, послать в аптеку некого, а сам из туалета выйти не мог. В итоге вызвал такси через приложение и когда таксист приехал, попросил того съездить в аптеку за лекарством. Это вышло ему дорого, но хоть смог уснуть потом в кровати, а не на горшке», - рассказал Дмитрий. 

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