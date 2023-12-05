В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который пожаловался на то, что ночью невозможно заказать доставку безрецептурных лекарств, хотя в теории это можно было бы сделать с помощью круглосуточно работающих платформ заказа еды, таких как Bolt и Wolt.
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Никакой человечной доставки лекарств: если заболели ночью, то придется надеяться только на себя
«Я думал, что в Wolt или Bolt можно заказать аспирин в дежурной аптеке, так как самому никак было выбраться из дома, но похоже, что ночью из аптеки невозможно заказать что-либо», - рассказал нашей редакцией житель Таллинна Дмитрий.