Грандиозный праздник! Таллиннский ипподром отметит свой столетний юбилей - приходите в гости

Таллиннский ипподром был официально открыт 25 ноября 1923 года. На церемонии открытия с торжественной речью выступил тогдашний глава государства Константин Пятс. В течение всех этих лет и при разных режимах ипподром был на этом месте.

«Таллиннский ипподром 100» – это дань уважения столичному ипподрому, который целый век с гордостью служит рысистым бегам. К настоящему времени на новом ипподроме в деревне Туула (волость Сауэ), построена новая беговая дорожка и возведено первое здание конюшен, а также проведен первый сезон полноценных соревнований. Организация соревнований продолжится там и в следующем году.

Мероприятия в рамках празднования столетия Таллиннского ипподрома начнутся в 11:00. В 11.30 будет произнесена торжественная речь. В течение дня пройдут шесть забегов, в паузах организаторы приготовили прекрасную развлекательную программу.

Музыкальные выступления проведут Геттер Яани и Нэнси, огненное шоу представят Artistic Flow Studio, а Сийм Йыгиоя - барабанное шоу. Также выступят верховые лошади ипподрома. Яак Юське расскажет об истории ипподрома, зрители традиционно могут попытать счастья на тотализаторе.

Будет открыто кафе. Все желающие могут попробовать прокатиться в седле или же в коляске. Вход на мероприятие бесплатный!

Мероприятие поддерживают Rapid Security, K-Projekt, TOTO, Reterra, Hipodromi Kvartal, Mapri Ehitus и Infore.