Житель Эстонии, до смерти забивший железным прутом соседа, приговорен к 15 годам тюрьмы

Согласно обвинению, 12 марта прошлого года в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа Аймур Тритов проник на территорию хутора своего 80-летнего соседа. Он без разрешения пробрался в его дом, разбив для этого окно в комнате и стекло входной двери. Потерпевший пытался воспрепятствовать проникновению подсудимого, но безрезультатно.

Обвиняемый вырвал из рук соседа железный прут, который тот взял, чтобы защищать свою жизнь и имущество, и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Также для избиения подсудимый использовал железную трубу. В общей сложности Аймур Тритов ударил свою жертву железным прутом и трубой по лицу и голове не менее 15 раз и покинул хутор только после смерти жертвы.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто, мотивом этого серьезного преступления стали разногласия между соседями, которые привели к трагедии из-за чрезмерного употребления алкоголя.

«Подсудимый совершил самое серьезное преступление из возможных и жестоко убил человека. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве, совершенном жестоким образом, поскольку Аймур Тритов как минимум 15 раз ударил своего 80-летнего соседа по голове железным прутом и бил, пока тот не умер», – сказала Хинто.

Она отметила, что большинство серьезных насильственных преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения. «Так случилось и в этот раз: пьяный человек не смог решить обычную ссору словами, ворвался на хутор соседа и забил его до смерти. Человек, который ведет себя настолько импульсивно, опасен для всего общества, поэтому его место не на свободе, а в тюрьме», – добавила она.