КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Безопасностью в Европе занимается не ОБСЕ, а формат «Рамштайн»

Россия и Беларусь заблокировали кандидатуру Эстонии в качестве председателя ОБСЕ в 2024 году, эстонские политики пытаются с помощью союзников по ЕС настоять на своем и преодолеть кремлевский шантаж, не дав ОБСЕ пойти на поводу у Москвы. При всей неприятности сложившейся ситуации, не стоит думать, что такие шаги России нарушают западное единство или являются хоть сколь-нибудь значительной внешнеполитической победой режима Путина, полагает журналист Павел Соболев.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину у мирового сообщества возникало немало поводов убедиться в там, что существовавшие на протяжении десятилетий механизмы обеспечения глобальной безопасности и устоявшиеся принципы функционирования международных организаций абсолютно утратили свою эффективность.
Наиболее ярко это бросалось в глаза абсурдностью ситуации, в каковой правом вето в Совете безопасности ООН обладает государство, развязавшее преступную войну против соседней страны; у бесчисленного количества людей возникал и продолжает возникать вопрос, какой практический смысл может оставаться у существования Организаций объединенных наций, не располагающей ни одним действенным инструментом, способным эту войну установить.
Также немало людей задавалось в последние месяцы вопросом, не пора ли Европейскому союзу отказаться от принципа консенсуса при принятии внешнеполитических решений. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан с такой завидной частотой блокировал или притормаживал введение очередных санкционных пакетов в отношении России, что Евросоюз то и дело выглядел оказавшимся в заложниках у человека, имеющего особые отношения с российским диктатором, в отношении которого Международным уголовным судом выписан ордер на арест.
Осенью 2023 года и в целом у ЕС, и особенно - у Эстонии возник очень хороший резон вспомнить, что требование консенсуса действует и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как хорошо известно, Беларусь и Россия заблокировали кандидатуру Эстонии на пост председателя ОБСЕ на следующий год.
Враждебность как комплимент
Возможно, с эмоциональной точки зрения сложившаяся ситуация выглядит менее болезненной, чем любые обслуживающие кремлевские интересы демарши Венгрии в Евросоюзе. В последнем случае общие стремления свободного мира подрываются государством, которое считается этого свободного мира частью, то есть это «нож в спину» не от противника, а от союзника, в то время как любая враждебность, исходящая от преступных режимов Путина и Лукашенко, может восприниматься как комплимент. Ко всему прочему, наряду с Россией и Беларусью в ОБСЕ входят и некоторые другие страны, крайне далекие от привычных в Европе демократических стандартов. Однако если отложить эмоции в сторону, можно констатировать, что если у ЕС есть в распоряжении способы преодолевать венгерское «особое мнение», например, путем отказа Будапешту в доле из общеевропейского кошелька, то против Минска и Москвы в ОБСЕ эффективного оружия не имеется.
Разумеется, Эстония предпринимает политические и дипломатические усилия по защите своих твердых планов оказаться во главе ОБСЕ в 2024 году, и старается усилить голос союзников в свою поддержку. Глава МИДа Маргус Цахкна заявляет, что поскольку Россия нарушила все главные принципы ОБСЕ, недопустимо подчиняться требованию Москвы, чтобы председателем ОБСЕ не становилась страна НАТО, и призывает ОБСЕ не идти у России на поводу, а предпринимать усилия по усилению ее изоляции. Глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон распространил заявление о том, что если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы.
Подготовка к моральным похоронам
Однако заслуживает внимание и то обстоятельство, что влиятельные эстонские политики в своей риторике по этой теме говорят не только о решимости страны бороться за председательство, но и о глубоком упадке, в котором пребывает ОБСЕ. Тот же Маргус Цахкна заметил, что ОБСЕ никогда не переживала такого серьезного кризиса, как сейчас. Руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мати Райдма сказал, что принципы, которые были согласованы при создании организации, оказались преданы, и что некоторые страны ОБСЕ сейчас выступают полностью против этих принципов. Это очень разумные и уместные заявления, которые словно подготавливают почву для того, чтобы в случае успеха шантажа Москвы в ОБСЕ констатировать полную потерю авторитета этой организации, а, стало быть, и ее какого-либо серьезного значения.
Наверняка это не делается эстонскими политиками и дипломатами с легким сердцем, потому что определенная пассивность ведущих стран в ЕС в смысле выражения солидарности с Эстонией перед кремлевским шантажом не может - опять-таки хотя бы на чисто эмоциональном уровне - не порождать опасений, что крупные западные государства могут оставить малые без поддержки и при возможных новых российских агрессиях. Также в этой пассивности можно заподозрить зреющую у ведущих западных стран готовность начать подталкивать Украину к мирным переговорам с агрессором, особенно в свете усиливающихся перспектив возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Однако наряду с тревожными знаками из происходящих в большой политике вещей можно считывать и ободряющие, и они тоже никак не препятствуют идее устроить ОБСЕ пышные моральные похороны, если России позволят настоять в этой организации на своем.
Общеизвестно, что новые правила миропорядка пишутся по окончании крупнейших военных конфликтов, и пишутся с максимальным учетом пожеланий сторон, оказавшихся в этих конфликтах победителями. Собственно, особый нынешний статус Москвы в ООН - следствие не только наличия у нее ядерного оружия, но и итогов Второй мировой войны. Еще совсем недавно возможность реформирования ООН всем казалась абсолютной фантастикой, но 24 февраля 2022 года началась очередная большая война, пока не получившая статус мировой, но совершенно немыслимая по масштабам и для XXI, и даже для второй половины XX века, и теперь кардинальные реформы в архитектуре международной безопасности уже не кажутся невозможными. У этой войны рано или поздно тоже будут победители, и новые правила мироустройства тоже будут диктовать именно они.
Ничего сверхдраматичного в ОБСЕ не происходит
Если рассуждать в такой системе и логических, и футурологических координат, можно сделать вывод, что подлинной организацией по безопасности в Европе является вовсе не ОБСЕ, а формат «Рамштайн», то есть международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине в отражении российской агрессии. И вчера этой организацией были приняты очередные крайне важные решения: были утверждены очередные миллиардные пакеты военной помощи Киеву, кроме того (что особенно важно) была сформирована новая отдельная коалиция, которая займется поставками Киеву наземных средств противовоздушной обороны, которые, как отмечается многими экспертами, могут стать решающим фактором, что обеспечит победу Украины.
К этой коалиции, в которой лидирующие роли приняли на себя Франция и Германия, присоединились двадцать стран; закономерно, что в ней нет Эстонии, поскольку мы явно не являемся лидерами в соответствующей области, но и статистом на последней встрече формата «Рамштайн» Эстония тоже не была, - Эстонию нередко называют лидером IT-коалиции, и вчера же стало известно об очередных вложениях Эстонии в помощь Украине на этом уровне.
В любом случае, от формата «Рамштайн» контуры послевоенного мира зависят куда в большей степени, чем от деятельности ОБСЕ, Эстония очень активна в этом формате, так что при всей неприятности ситуации вокруг справедливого расчета Эстонии занять пост председателя ОБСЕ, слишком уж тревожных маркеров в промежуточном успехе последних пакостей России и Беларуси, различать, наверное, не стоит.