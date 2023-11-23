КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Безопасностью в Европе занимается не ОБСЕ, а формат «Рамштайн»

Возможно, с эмоциональной точки зрения сложившаяся ситуация выглядит менее болезненной, чем любые обслуживающие кремлевские интересы демарши Венгрии в Евросоюзе. В последнем случае общие стремления свободного мира подрываются государством, которое считается этого свободного мира частью, то есть это «нож в спину» не от противника, а от союзника, в то время как любая враждебность, исходящая от преступных режимов Путина и Лукашенко, может восприниматься как комплимент. Ко всему прочему, наряду с Россией и Беларусью в ОБСЕ входят и некоторые другие страны, крайне далекие от привычных в Европе демократических стандартов. Однако если отложить эмоции в сторону, можно констатировать, что если у ЕС есть в распоряжении способы преодолевать венгерское «особое мнение», например, путем отказа Будапешту в доле из общеевропейского кошелька, то против Минска и Москвы в ОБСЕ эффективного оружия не имеется.