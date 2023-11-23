По оценке Каллас, Карис встал на сторону оппозиции

По словам премьер-министра Каи Каллас, президент Алар Карис встал на сторону оппозиции, заявив, что может отказаться от объявления законов, принятых вотумом доверия, если они не связаны с утверждением государственного бюджета, передает Rus.ERR.
«Президент действительно очень явно стал здесь поддерживать оппозицию», – сказала Каллас в четверг, добавив, что, возможно, коалиции тоже следует чаще обращаться к президенту с призывами
«Ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана нами. Работе парламента препятствует оппозиция. Это подрывает доверие к демократии, не отвечает ничьим интересам и никоим образом не соответствует Конституции», – добавила премьер-министр.
Карис заявил сегодня, что ему не нравится, когда все законы в Рийгикогу начинают принимать с вотумом доверия, и, провозглашая их, он может проверить, помимо их соответствия конституции, необходим ли законопроект для принятия госбюджета.