По оценке Каллас, Карис встал на сторону оппозиции

«Президент действительно очень явно стал здесь поддерживать оппозицию», – сказала Каллас в четверг, добавив, что, возможно, коалиции тоже следует чаще обращаться к президенту с призывами

«Ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана нами. Работе парламента препятствует оппозиция. Это подрывает доверие к демократии, не отвечает ничьим интересам и никоим образом не соответствует Конституции», – добавила премьер-министр.