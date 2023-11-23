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Жителям Эстонии теперь приходится платить банкам вдвое больше

Лийна Лакс
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Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер считает, что наибольшую обеспокоенность вызывает рост безработицы.
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер считает, что наибольшую обеспокоенность вызывает рост безработицы. Фото: Eero Vabamägi

По данным Банка Эстонии, сейчас совсем мало заемщиков, у которых возникли проблемы с погашением, но банк советует в новом году приготовиться к худшим временам.

В настоящее время только 0,1 процента кредитов, выданных эстонским домохозяйствам, имеют просрочку не менее 60 дней. Это меньше, чем даже в 2018 году, когда показатель составлял 0,4 процента. По мнению главы Банка Эстонии Мадиса Мюллера (на фото), это связано с высокой занятостью, однако по прогнозу центрального банка безработица в новом году вырастет и достигнет восьми процентов. На начало ноября, по данным кассы по безработице, уровень безработицы составлял 7,4 процента.

Однако повышение процентных ставок не осталось незамеченным жителями Эстонии. Если в 2021 году средние процентные расходы эстонских домохозяйств составляли 1,8 процента с учетом всех доходов, то сейчас они выросли существенно вдвое, то есть достигли 3,5 процента. Повышение процентных ставок особенно сильно ударило по тем, кто брал кредиты в последние годы, поскольку суммы кредитов и, следовательно, процентные расходы в этом случае выше.

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