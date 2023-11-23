Жителям Эстонии теперь приходится платить банкам вдвое больше

В настоящее время только 0,1 процента кредитов, выданных эстонским домохозяйствам, имеют просрочку не менее 60 дней. Это меньше, чем даже в 2018 году, когда показатель составлял 0,4 процента. По мнению главы Банка Эстонии Мадиса Мюллера (на фото), это связано с высокой занятостью, однако по прогнозу центрального банка безработица в новом году вырастет и достигнет восьми процентов. На начало ноября, по данным кассы по безработице, уровень безработицы составлял 7,4 процента.