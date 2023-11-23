Хотя этой ночью из-за снежной бури без электричества оказалось более 5000 домохозяйств, по состоянию на 16:30 без электричества остается 647 клиентов. По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, компания постарается устранить все повреждения электросети еще сегодня.
Глава Elektrilevi об отключениях после бури: постараемся все ликвидировать еще сегодня
«В настоящее время работы по устранению повреждений в сетях среднего и низкого напряжения ведутся с привлечением повышенного количества персонала, и цель состоит в том, чтобы устранить все грозовые повреждения сегодня», - сказал Хярм Rus.Postimees.
Он добавил, что сегодня 95 процентов низковольтной сети Elektrilevi уже защищено от непогоды и компания также добивается хороших результатов в защите от непогоды средневольтной сети. «В этом году было построено почти тысяча километров погодостойкой сети», - добавил Хярм.
Традиционно ситуация с энергоснабжением проблемная на острове Сааремаа, где в 16:30 без электричества все еще 90 клиентов. Ситуация также сложная в Харьюмаа, где без электроснабжения находится 302 домохозяйств. Проблемы есть и в уезде Ляэнемаа, где без света сидит 131 клиентов.