Глава Elektrilevi об отключениях после бури: постараемся все ликвидировать еще сегодня

«В настоящее время работы по устранению повреждений в сетях среднего и низкого напряжения ведутся с привлечением повышенного количества персонала, и цель состоит в том, чтобы устранить все грозовые повреждения сегодня», - сказал Хярм Rus.Postimees.

Он добавил, что сегодня 95 процентов низковольтной сети Elektrilevi уже защищено от непогоды и компания также добивается хороших результатов в защите от непогоды средневольтной сети. «В этом году было построено почти тысяча километров погодостойкой сети», - добавил Хярм.